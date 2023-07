Gabriel India Limited a constitué une filiale à part entière nommée Gabriel Europe Engineering Centre (G.E.E.C.) située en Belgique. Le capital social autorisé et libéré de G.E.E.C. est de 5 000 euros, divisé en 1 000 actions d'une valeur nominale de 5 euros chacune. G.E.E.C. sera constituée le 14 juillet 2023.

Gabriel India, promoteur, détient 100 % de G.E.E.C. Gabriel India a constitué G.E.E.C. pour entreprendre des activités de recherche et développement, d'achat, de vente, de location et de promotion de technologies et de produits de composants de véhicules spécifiques, de systèmes et de processus connexes, y compris tous les services qui y sont liés. Développer, demander et commercialiser des brevets et des licences.