Gabriel India Limited est une entreprise indienne de composants automobiles. La société est spécialisée dans la fabrication de composants de contrôle de la suspension tels que les amortisseurs, les jambes de force et les fourches avant. Elle est engagée dans le commerce de composants automobiles. La société est présente dans divers secteurs d'activité, notamment les véhicules à deux et trois roues, les voitures particulières, les véhicules commerciaux, les chemins de fer et le marché des pièces de rechange. Elle propose divers produits, tels que des amortisseurs à cartouche, des fourches avant télescopiques, des fourches avant inversées (à cartouche et à gros piston), des mono shox, des amortisseurs arrière, des jambes de force, des suspensions FSD, des amortisseurs d'essieu, des amortisseurs d'habitacle, des amortisseurs de siège, des amortisseurs hydrauliques à double effet, des amortisseurs à double effet, des amortisseurs à double effet et des amortisseurs à double effet, amortisseurs hydrauliques à double effet pour les autocars conventionnels destinés à la fabrique d'autocars intégrés (ICF), amortisseurs pour les autocars EMU/ MEMU/DMU, amortisseurs pour locomotives diesel, amortisseurs, jambes de force MacPherson, ressorts à gaz, plaquettes de frein, arbres de transmission, pièces de suspension, kits de coussinets de suspension et de jambes de force, ressorts OC, liquides de refroidissement et composants de la fourche avant.