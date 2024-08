Gabriel Resources Ltd. est une société canadienne de ressources. L'activité principale de la société consistait à explorer et à développer le projet aurifère et argentifère Rosia Montana en Roumanie. Le projet Rosia Montana, l'un des plus grands gisements d'or non exploités d'Europe, est situé dans les monts Apuseni du sud de la Transylvanie, en Roumanie, un district minier historique et prolifique. La concession d'exploration de Bucium est située à environ cinq kilomètres au sud-est de Rosia Montana en Transylvanie occidentale et borde le permis d'exploitation de Rosia Montana. Le permis d'exploitation du projet Rosia Montana est détenu par Rosia Montana Gold Corporation S.A., une société roumaine dans laquelle la société détient une participation de 80,69 %, les 19,31 % restants étant détenus par Minvest Rosia Montana S.A., une société minière d'État roumaine. Ses filiales sont Gabriel Resources (Barbados) Ltd, Gabriel Resources (Netherlands) B.V., Gabriel Resources (Jersey) Ltd et RM Gold (Services) Ltd.