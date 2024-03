Gabriel Resources Ltd. est une société de ressources. L'activité principale de la société consiste à explorer et à développer le projet aurifère et argentifère Rosia Montana en Roumanie. Le projet Rosia Montana consiste en des gisements d'or situés dans les monts Apuseni du sud de la Transylvanie, en Roumanie. Roumanie. La licence de la concession d'exploitation du projet Rosia Montana couvre environ 2 388 hectares (ha). Le projet comprend quatre gisements principaux, à savoir Cetate, Carnic, Orlea et Jig. En outre, Gabriel mène également des travaux d'exploration visant à définir des gisements minéraux sur les sites de Rodu-Frasin (gisements épithermaux d'or et d'argent) et de Tarnita (gisements porphyriques de cuivre et d'or) dans la région de Bucium située à proximité de Rosia Montana (les projets Bucium). La concession d'exploration du projet Bucium couvre environ 2 325 ha. La licence d'exploitation du projet Rosia Montana est détenue par Rosia Montana Gold Corporation S.A. et Minvest Rosia Montana S.A.

Secteur Sociétés minières intégrées