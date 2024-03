Gaia, Inc. exploite un service mondial de vidéo numérique par abonnement et une communauté en ligne. La bibliothèque de contenu numérique de la société comprend environ 10 000 titres, avec une sélection de titres disponibles en espagnol, en allemand et en français. Les chaînes du réseau de la société comprennent Yoga, Transformation, Alternative Healing et Seeking Truth. Elle fournit des cours de yoga en streaming. Grâce à sa chaîne Yoga, ses membres ont un accès illimité à des cours de yoga, d'arts orientaux et d'autres cours basés sur le mouvement. Grâce à sa chaîne Transformation, elle propose une multitude de contenus dans les domaines de la croissance spirituelle, du développement personnel et de l'élargissement de la conscience. Sa chaîne Alternative Healing propose des contenus axés sur l'alimentation et la nutrition, la guérison holistique, les médecines alternatives et intégratives et la longévité. Sa chaîne Seeking Truth propose des talents de premier plan qui permettent d'attirer les conférenciers, auteurs et experts populaires et authentiques du monde des médias alternatifs.

