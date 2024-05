GAIL (India) Limited a installé sa première usine d'hydrogène vert à GAIL Vijaipur dans le Madhya Pradesh, qui a été inaugurée par le secrétaire du ministère du pétrole et du gaz naturel, Shri Pankaj Jain, lors d'un événement organisé le 24 mai 2024, en présence du président-directeur général de GAIL, Shri Sandeep Gupta, du directeur (projets), Shri Deepak Gupta, du directeur (ressources humaines), Shri Ayush Gupta, et d'autres hauts fonctionnaires. Cette usine d'hydrogène vert a une capacité de production de 4,3 TPD d'hydrogène, grâce à des unités d'électrolyse PEM (membrane d'échange de protons) de 10 MW, par électrolyse de l'eau en utilisant de l'énergie renouvelable. La pureté de l'hydrogène produit par cette usine sera de 99,999 % (en volume) et sera produit à une pression de 30 Kg/cm2.

Dans un premier temps, l'hydrogène produit par cette unité sera utilisé comme combustible avec le gaz naturel à des fins captives dans les différents processus et équipements de l'usine existante de Vijaipur. En outre, il est prévu que cet hydrogène soit distribué à des clients au détail dans les zones géographiques proches, transporté par des cascades à haute pression. En plus de s'approvisionner en énergie renouvelable par le biais d'un accès ouvert, GAIL met également en place des centrales solaires d'environ 20 MW à Vijaipur (au sol et flottantes) afin de répondre aux besoins en énergie verte de l'électrolyseur PEM de 10 MW.