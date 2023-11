GAIL India Limited est le n° 1 asiatique de la transmission et de la distribution de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - négoce de gaz naturel (70,5%) ; - vente de produits pétrochimiques (7,1%) : notamment polymères ; - transmission de gaz (6,8%) : gaz naturel (90,2% du CA) et gaz de pétrole liquéfiés (9,7%) ; - exploration et production d'hydrocarbures (5,4%) ; - autres (10,2%) : notamment distribution finale de gaz naturel et prestations de services de télécommunications.

Secteur Services aux collectivités de gaz