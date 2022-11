Les bénéfices de GAIL India chutent en raison de la réduction de l'approvisionnement de l'ancienne unité de Gazprom.

Le bénéfice autonome de la société a chuté à 15,37 milliards de roupies indiennes (186,24 millions de dollars) au cours du trimestre juillet-septembre, contre 28,63 milliards de roupies un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que le bénéfice de GAIL baisse à 20,80 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Néanmoins, les recettes d'exploitation de la GAIL ont augmenté de 78,9 % pour atteindre 384,91 milliards de roupies, les hausses de prix des engrais et des clients industriels ayant contribué à compenser les faibles volumes de vente.

"En raison de la situation géopolitique actuelle, il y a eu des perturbations dans les livraisons de cargaisons de GNL par l'un des fournisseurs de GNL à long terme de la société", a déclaré GAIL dans un communiqué.

Reuters avait rapporté que GAIL avait dû réduire ses approvisionnements en GNL car son partenaire à long terme GMTS, une ancienne unité de l'entreprise publique russe Gazprom, n'avait pas livré de cargaisons depuis mai. Un cinquième du volume total de GNL de GAIL provenant de l'étranger a été décroché par Gazprom.

GAIL a conclu un accord de 20 ans avec Gazprom Marketing and Singapore (GMTS) en 2012 pour des achats annuels d'une moyenne de 2,5 millions de tonnes de GNL.

À l'époque, GMTS était une unité de Gazprom Germania, mais la société mère russe a abandonné la propriété de Gazprom Germania après les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

GAIL a signé un accord avec Abu Dhabi National Oil Co, ou ADNOC, plus tôt cette semaine pour explorer les approvisionnements en GNL à court et à long terme.

Les actions de la société ont chuté de plus de 2,5 % après les résultats de vendredi, réduisant leurs gains pour l'année à environ 21 %. (1 $ = 82,5300 roupies indiennes)