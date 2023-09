Gain Therapeutics, Inc. est une société de portefeuille. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, GT Gain Therapeutics SA, est une société de biotechnologie en phase de développement. La société se concentre sur le développement de produits thérapeutiques pour traiter les maladies causées par le mauvais repliement des protéines, avec un accent initial sur les troubles de stockage lysosomal (LSD), y compris les maladies génétiques rares et les troubles neurologiques. Elle utilise sa plateforme, Site-Directed Enzyme Enhancement Therapy (SEE-Tx), pour découvrir des sites allostériques sur des protéines mal repliées et identifier des petites molécules exclusives qui se lient à ces sites et rétablissent le repliement des protéines, ce qui peut permettre de traiter la maladie sous-jacente. Son portefeuille de produits comprend ses régulateurs allostériques à visée structurelle (STAR), qui sont de petites molécules susceptibles de traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Ces maladies comprennent la morquio B, la gangliosidose GM1 (GM1), la maladie de Gaucher neuronopathique, la maladie de Parkinson GBA1, la maladie de Krabbe et la mucopolysaccharidose de type 1.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale