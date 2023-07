Galactico Corporate Services Limited est une banque d'investissement basée en Inde qui exerce des activités de banque d'investissement et de gestion des émissions. La société propose une gamme de services financiers dans le domaine de la dette et des capitaux propres, notamment des conseils en matière de financement des entreprises, de syndication de la dette, de conseils en matière de capital-investissement et de solutions structurées pour les petites entreprises et les entreprises émergentes. La société propose des services aux entreprises à moyenne capitalisation, aux petites et moyennes entreprises (PME) et au segment des start-ups sous la forme de restructuration d'entreprise, d'inscription sur les marchés boursiers pour les PME et les grands groupes, de placement auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), de conseil aux entreprises pour les actions d'entreprise, telles que les offres publiques, les rachats, les radiations, les fusions, les scissions et les évaluations d'entreprise.

Secteur Services de placements diversifiés