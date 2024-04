Galactico Corporate Services Limited est une banque d'affaires. Ses secteurs d'activité comprennent la banque d'investissement, les services financiers et d'investissement, la fabrication de bouteilles d'eau potable emballées et les services de lutte contre les parasites. Le secteur de la banque d'investissement est engagé dans des activités de banque d'investissement et de gestion d'émissions et fournit des services aux entreprises de taille moyenne, aux petites et moyennes entreprises et au segment des start-ups. Le segment des services financiers et d'investissement est engagé dans des activités de services financiers et d'investissement. Le segment de la fabrication de bouteilles d'eau potable conditionnées est engagé dans la fabrication d'eau potable conditionnée. Le segment des services de lutte contre les nuisibles est engagé dans la prestation de services de lutte contre les nuisibles aux entreprises, aux sociétés et aux ménages. Elle offre des services de conseil aux entreprises dans le cadre d'opérations telles que les offres publiques d'achat, les rachats, les retraits de la cote, les fusions et les scissions, et fournit des évaluations d'entreprises ou des avis d'équité. Ses filiales comprennent Instant Finserve Private Limited et Seven Hills Beverages Limited.

Secteur Services de placements diversifiés