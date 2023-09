Galan Lithium Limited est une société d'exploration et de développement du lithium basée en Australie. La société se concentre sur ses projets de saumure de lithium situés dans le bassin Hombre Muerto en Argentine. Elle détient deux projets de saumure de lithium sur environ 36 000 hectares dans le salar Hombre Muerto en Argentine. Son projet phare Hombre Muerto West (HMW) comprend des permis d'exploration couvrant environ 11 600 hectares. Le projet HMW est situé dans la province géologique de Puna, à 90 kilomètres au nord de la ville d'Antofagasta de la Sierra, et à l'ouest et au sud du Salar del Hombre Muerto en Argentine. Le projet Candelas comprend plus de 14 permis d'exploration couvrant plus de 24 000 hectares situés dans un bassin d'environ 15 km sur 3-4 km de large contrôlé par la structure. La société détient 100 % des droits d'exploitation du projet Greenbushes South, qui couvre une superficie totale d'environ 315 km2. Le projet est situé à plus de 250 km au sud de Perth, en Australie occidentale.

Secteur Exploitations minières et métallurgie