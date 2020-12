Galapagos NV : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 30/11/2020 | 10:56 Nicolas Chéron 30/11/2020 | 10:56 30/11/2020 | 10:56 achat En cours

Cours d'entrée : 107.1€ | Objectif : 132€ | Stop : 99.5€ | Potentiel : 23.25% Galapagos NV évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 101.05 EUR conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 132 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 101.05 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 98.28 EUR.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GALAPAGOS NV -44.69% 8 055 MODERNA, INC. 680.88% 60 441 LONZA GROUP AG 61.27% 46 692 CELLTRION, INC. 82.04% 41 055 IQVIA HOLDINGS INC. 9.37% 32 400 SEAGEN INC. 49.05% 30 708 IMMUNOMEDICS, INC. 315.22% 20 324 - INCYTE CORPORATION -4.66% 18 514 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. 12.80% 15 093 HANGZHOU TIGERMED CONSULTIN.. 79.46% 15 061 PPD, INC. 0.00% 12 238

Données financières EUR USD CA 2020 526 M 630 M - Résultat net 2020 -316 M -378 M - Tréso. nette 2020 3 599 M 4 310 M - PER 2020 -23,7x Rendement 2020 - Capitalisation 6 740 M 8 055 M - VE / CA 2020 5,97x VE / CA 2021 6,19x Nbr Employés 1 407 Flottant 74,4% Prochain événement sur GALAPAGOS NV 01/12/20 Journée investisseur - Kempen Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 127,22 € Dernier Cours de Cloture 103,15 € Ecart / Objectif Haut 55,1% Ecart / Objectif Moyen 23,3% Ecart / Objectif Bas 1,79% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Onno van de Stolpe Chief Executive Officer & Executive Director Raj B. Parekh Chairman Bart Filius Chief Operating & Financial Officer Piet Wigerinck Chief Scientific Officer Walid Abi-Saab Chief Medical Officer