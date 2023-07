Galata Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions ou une réorganisation ou de s'engager dans toute autre combinaison d'affaires similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La Société n'a pas identifié de cible potentielle de regroupement d'entreprises et n'a pas, ni personne en son nom, entamé de discussions, directement ou indirectement, avec une cible potentielle de regroupement d'entreprises. La société n'a pas commencé ses activités et n'a généré aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings