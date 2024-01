Galaxy Cloud Kitchens Limited a approuvé la nomination de Mme Pinki Dixit (DIN : 10469085) en tant que directrice supplémentaire de la société, désignée comme directrice à temps plein, avec effet au 20 janvier 2024 pour une période de 3 ans, et le paiement de sa rémunération, sous réserve des consentements et approbations nécessaires qui peuvent être requis conformément aux lois et réglementations applicables, y compris l'approbation des membres de la société. Mme Pinki Dixit a également été désignée comme "Key Managerial Personnel" de la société et Mme Mala Saxena (DIN : 10474124) a été nommée administrateur indépendant supplémentaire de la société avec effet au 20 janvier 2024, pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'approbation des actionnaires de la société. M. Sunil Samal (DIN : 10468907) a été nommé administrateur non exécutif supplémentaire de la société avec effet au 20 janvier 2024, pour un mandat allant jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle de la société.

Mme Pinki Dixit est diplômée en commerce de l'université de Delhi et possède plus de sept ans d'expérience dans le secteur de la vente au détail. Elle a travaillé auparavant comme merchandiser et chef d'équipe chez Procter and Gamble. Elle fait partie du Future Group depuis 2022 et travaille en tant que coordinatrice commerciale.

Mme Mala Saxena est titulaire d'une maîtrise en sciences et a plus de 22 ans d'expérience professionnelle. Elle a enseigné dans un établissement d'enseignement supérieur et a également travaillé comme analyste de recherche à l'ISRO (Organisation indienne de recherche spatiale). Mme Mala Saxena a également écrit un livre sur les sciences de l'environnement, qui est actuellement considéré comme un "ouvrage de référence" par l'université Jiwaji de Gwalior.

M. Sunil Samal est titulaire d'une maîtrise en commerce et possède plus de 18 ans d'expérience dans le secteur de la vente au détail. Il fait partie du Future Group depuis plus de 10 ans et s'occupe de la comptabilité, des finances et des fonctions commerciales.