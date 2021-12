Galaxy Digital Holdings Ltd. : De retour sur un niveau important

Données financières CAD USD EUR CA 2021 1 567 M 1 237 M 1 092 M Résultat net 2021 2 310 M 1 824 M 1 609 M Dette nette 2021 637 M 503 M 444 M PER 2021 3,88x Rendement 2021 - Capitalisation 2 493 M 1 971 M 1 737 M VE / CA 2021 2,00x VE / CA 2022 2,81x Nbr Employés - Flottant 29,6% Prochain événement sur GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD. 09/12/21 Goldman Sachs US Financial Services Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 20,30 $ Objectif de cours Moyen 36,23 $ Ecart / Objectif Moyen 78,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michael Edward Novogratz Chief Executive Officer & Director Christopher C. Ferraro Co-President Damien Vanderwilt Co-President & Head-Global Markets Alexander Ioffe Chief Financial Officer Michael Daffey Chairman