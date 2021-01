Galaxy Digital : Gestion mondiale d'actifs CI dépose un prospectus provisoire pour rouvrir le Fonds bitcoin Galaxy de CI

NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES ET NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui avoir déposé et obtenu un reçu pour un prospectus provisoire relatif à une nouvelle émission du Fonds de bitcoins CI Galaxy (le « Fonds »), qui se négocie à la Bourse de Toronto (« TSX ») en dollars américains et en dollars canadiens sous les symboles « BTCG.U » et « BTCG.UN », respectivement.

La nouvelle émission consiste en des parts de catégorie A dont le prix est fixé en dollars américains (« l’Offre ») et sera fixée de manière à ne pas avoir d’effet dilutif sur la valeur liquidative du fonds au moment de la fixation du prix. La clôture de l’offre est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et de la Bourse de Toronto.

Le Fonds est un fonds d’investissement à capital fixe qui cherche à offrir aux porteurs de parts une exposition aux bitcoins par le biais d’une plateforme de fonds de qualité institutionnelle. Le fonds investira directement dans les bitcoins, les placements du fonds en bitcoins étant évalués à l’aide de l’indice Bloomberg Galaxy Bitcoin Index (le « BTC »), qui est conçu pour mesurer le rendement d’un bitcoin unique négocié en dollars américains. Le BTC est détenu et administré par Bloomberg Index Services Ltd.

GMA CI sera le gestionnaire du Fonds et Galaxy Digital Capital Management L.P. (« Galaxy Digital ») agira en tant que sous-conseiller Bitcoin pour le Fonds. En tant que sous-conseiller, Galaxy Digital exécutera toutes les transactions de bitcoins pour le compte du fonds. Galaxy Digital est une société diversifiée de services financiers et de gestion d’investissements dans le secteur des actifs numériques et de la technologie de la chaîne de blocs. L’équipe possède une vaste expérience dans les domaines de l’investissement, des marchés financiers, de capital-risque, de la gestion d’actifs et de la technologie de la chaîne de blocs.

Les parts de catégorie A du fonds sont offertes dans la mesure du possible dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le syndicat de courtiers pour l’offre est dirigé par Marchés des capitaux CIBC.

L’Offre est effectuée uniquement par le prospectus provisoire du Fonds daté du 11 janvier 2021. Le prospectus provisoire contenant des renseignements importants concernant ces titres a été déposé auprès de commissions de valeurs mobilières ou d’autorités semblables de chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le prospectus provisoire est encore susceptible d’être finalisé ou modifié. Des exemplaires du prospectus provisoire peuvent être obtenus auprès de Marchés des capitaux CIBC ou sur le site www.sedar.com. Il n’y aura aucune vente ni aucune acceptation d’une offre d’achat des titres jusqu’à l’émission d’un reçu pour le prospectus final par les commissions de titres compétentes au Canada. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement.

À propos de Galaxy Digital

Galaxy Digital Capital Management L.P. est une société affiliée de Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX : GLXY) (« Galaxy Digital Holdings »). Galaxy Digital Holdings est une société de services financiers et de gestion d’investissements diversifiée dans le secteur des actifs numériques, de la cryptologie monétaire et de la technologie de chaînes de blocs, et exploite actuellement quatre secteurs d’activité distincts, dont : Négociation, gestion d’actifs, investissements principaux et banque d’investissement. Le PDG et fondateur de Galaxy Digital Holdings est Michael Novogratz. Galaxy Digital est située à New York et elle possède des bureaux à Chicago, San Francisco, Londres, Tokyo, Hong Kong, aux îles Caïmans (siège social) et dans le New Jersey. Des renseignements supplémentaires sur les activités et les produits de Galaxy Digital Holdings sont disponibles sur www.galaxydigital.io.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme de produits et de services d’investissement et est présente sur Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 231 milliards $ en date du 31 décembre 2020.

Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de toute exigence relative aux obligations d’inscription et aux dispenses. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Aucune offre n’est faite par cette documentation. Ce communiqué est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés.

