Galaxy Digital Holdings Ltd est une entreprise spécialisée dans les actifs numériques et la blockchain. La société fournit aux institutions, aux startups et aux personnes qualifiées un accès à la cryptoéconomie. Sa gamme complète de services financiers est conçue sur mesure pour un écosystème natif numérique, offrant plusieurs secteurs d'activité : trading, gestion d'actifs, banque d'investissement, exploitation minière et entreprises. Son activité de trading, Galaxy Trading, fournit des exécutions au comptant et dérivées, ainsi que des liquidités aux clients institutionnels, aux contreparties et aux sites qui effectuent des transactions en cryptomonnaies et autres actifs numériques. Son activité de gestion d'actifs, Galaxy Asset Management, gère des capitaux pour le compte de tiers en échange de frais de gestion et d'une rémunération basée sur la performance. Son activité de banque d'investissement, Galaxy Investment Banking, propose des services de conseil financier et stratégique pour les secteurs des actifs numériques, des cryptomonnaies et de la technologie blockchain. La société exploite divers bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds