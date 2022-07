Dans le cadre de la fermeture de COVID, les casinos de Macao prennent des milliards de dollars en attendant de nouvelles licences.

Une épidémie de COVID-19 a entraîné la fermeture complète des six casinos de l'ancienne colonie portugaise - les seuls endroits en Chine où les jeux d'argent sont légaux. Avant même leur fermeture le 11 juillet, les analystes estimaient que les casinos dépensaient quelque 600 millions de dollars par mois en raison des restrictions liées au COVID.

Les centres de jeux du monde entier, comme Las Vegas, dont le chiffre d'affaires représente un sixième de celui de Macao, voient leurs affaires augmenter à mesure que les années de restrictions du COVID s'estompent. Mais Sands China, Wynn Macau, MGM China, Galaxy Entertainment, SJM Holdings et Melco Resorts sont confrontés à des revenus nuls dans un avenir proche dans un Macao verrouillé et gouverné par la Chine - et les contrats de leurs opérateurs expirent à la fin de cette année.

Ayant investi des milliards à Macao au cours des deux dernières décennies, ils absorbent les pertes alors qu'ils se préparent à soumissionner pour de nouvelles licences d'ici le mois prochain dans une activité qui a généré 36 milliards de dollars de revenus en 2019, la dernière année avant que les restrictions du COVID ne frappent le secteur.

"Ils (les casinos) doivent jouer le jeu à long terme. C'est juste une question de reprise quand ça recommence", a déclaré Alidad Tash, directeur général du cabinet de conseil en jeux 2NT8.

"Ce qui est triste, c'est qu'il faudra des années avant que les affaires reviennent à leur niveau d'avant".

Désespérant d'obtenir de nouvelles licences - et de survivre financièrement entre-temps - les casinos cherchent dans certains cas à obtenir des prêts auprès des sociétés mères américaines. Ils tentent également de montrer leur rôle dans la société de Macao, où l'industrie représente plus de 80 % des recettes fiscales du gouvernement, en ne licenciant pas des dizaines de milliers d'employés sans joueurs à qui distribuer des cartes ou servir d'une autre manière.

N'étant pas légalement tenus de payer le personnel pendant une fermeture imposée, les casinos ont néanmoins continué à le faire. Les opérateurs ont également essayé d'améliorer leurs références en matière de responsabilité sociale en soutenant les entreprises locales et en proposant l'utilisation de leurs chambres d'hôtel pour la quarantaine.

Les opérateurs de casino et le gouvernement de Macao n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

RECETTES NULLES

Le processus de renouvellement des licences de casino, très surveillé, intervient au moment où Macao connaît la pire épidémie de coronavirus, le gouvernement ayant fermé les casinos pour la première fois lundi en plus de deux ans et verrouillé la ville.

Les casinos ont eu des revenus proches de zéro depuis la mi-juin, date du début de la dernière épidémie, et devraient avoir peu ou pas de revenus dans les mois à venir, selon les analystes. Le secteur avait déjà été ébranlé depuis le début de la pandémie, les revenus ayant chuté de 70 % en 2021 par rapport à 2019 pour atteindre 10,8 milliards de dollars.

Les actions des casinos de Macao ont également chuté de manière spectaculaire - entre 21 % et 76 % - depuis 2020, la ville ayant adopté la politique chinoise du zéro COVID.

Cela a martelé les liquidités, bien qu'il n'y ait aucune indication de problèmes de remboursement de la dette.

Si l'on exclut l'argent mis de côté pour les nouvelles offres - 600 millions de dollars - SJM dispose encore d'environ un mois de réserves de trésorerie si les casinos restent fermés, selon DS Kim, analyste chez JP Morgan à Hong Kong, qui s'attend à ce que la société fasse appel à sa société mère STDM pour un prêt de 5 milliards de HK$ (637 millions de dollars).

Lundi, Sands China a déclaré avoir obtenu un prêt d'un milliard de dollars de la société mère Las Vegas Sands pour soutenir son fonds de roulement. Cela donnerait à Sands suffisamment de liquidités pour continuer à fonctionner pendant 15 mois, a déclaré Kim.

De même, Wynn a annoncé en juin un prêt de 500 millions de dollars de sa société mère Las Vegas.

DES ENJEUX ÉLEVÉS

La répression continue de la Chine contre les jeux illégaux et les banques clandestines a également décimé les flambeurs, une source essentielle de revenus.

Le gouvernement de Macao a réécrit la loi sur les jeux afin de contrôler strictement les opérateurs de casino, y compris le droit de résilier un contrat pour des raisons, notamment, d'intérêt public. Il a également augmenté le taux d'imposition à payer, qui passe de 39 % à 40 %, et a réduit de moitié la durée des licences de casino, qui passe de 20 à 10 ans.

Depuis 2002, les casinos ont versé plus de 160 milliards de dollars d'impôts au gouvernement de Macao, contribuant à faire de cette ville densément peuplée de plus de 600 000 habitants, l'une des plus riches du monde.

Pourtant, on ne sait toujours pas comment les autorités choisiront les six nouveaux opérateurs dans une décision qui ne devrait pas être prise avant le quatrième trimestre.

Également peu clair - si les sociétés américaines, Wynn, Sands, MGM, peuvent continuer à constituer la moitié du secteur.

"C'est une question de géopolitique et de sécurité nationale, car la situation où les Américains dominent 50 % de l'industrie primaire de Macao constitue probablement un risque inacceptable pour la sécurité nationale", a déclaré Ben Lee, fondateur de la société de conseil en jeux IGamiX.

Selon M. Lee, la Chine préférerait que les entreprises américaines ne disposent pas de ce que Pékin considère comme des informations politiquement sensibles sur les habitudes des joueurs chinois.

"Cela ne s'est pas bien passé avec la Chine au cours des 20 dernières années", a-t-il déclaré.

(1 $ = 7,8496 dollars de Hong Kong)