Les casinos de Macao devraient investir environ 12 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années -media

Les sept candidats, qui comprennent les opérateurs historiques Sands China, Wynn Macau, Galaxy Entertainment, MGM China, Melco Resorts et SJM Holdings, ainsi que le nouveau venu Genting Malaysia, se disputent six créneaux.

Galaxy et Sands pourraient investir plus de 20 milliards de patacas chacun, tandis que les autres investiront moins de 20 milliards de patacas. Au total, le total sera d'environ 100 milliards, selon TDM.

Les négociations avec le gouvernement de Macao sont presque terminées, a déclaré le radiodiffuseur, les soumissionnaires étant parvenus à un accord sur ce que chacun d'entre eux propose de faire au cours de la nouvelle période de licence de 10 ans qui commence en 2023.

Le groupe malaisien Genting est une menace crédible qui pourrait détrôner un opérateur historique de Macao pour l'obtention d'une nouvelle licence, provoquant ainsi le plus grand bouleversement potentiel du secteur depuis plus de deux décennies, selon les analystes et les dirigeants.

Les six opérateurs historiques de Macao opèrent dans la région administrative spéciale chinoise depuis 2002, leurs concessions actuelles expirant à la fin de cette année.

L'appel d'offres pour de nouvelles licences intervient alors que la politique chinoise du "zéro COVID dynamique" a martelé les revenus des casinos au cours des deux dernières années, et malgré un certain assouplissement des restrictions de voyage pour les visiteurs du continent, il est peu probable que les revenus du jeu reprennent à court terme, selon les analystes.

(1 $ = 8,0740 patacas)