Macao ajoute d'autres hôtels-casinos destinés à servir de centres médicaux COVID

L'aile est du Grand Lisboa Palace, propriété de SJM Holdings, et l'hôtel Grand Hyatt, propriété de Melco Resorts, offriront ensemble près de 800 chambres, ont-ils précisé.

L'hôtel Sheraton de Sands China et le Londoner Resort ont déjà été utilisés comme installations de quarantaine.

Cette annonce intervient alors que Macao a signalé 128 nouveaux cas jeudi, portant le total à 1 215 cas depuis la mi-juin. Plus de 15 000 personnes sont en quarantaine, selon les autorités.

L'ancienne colonie portugaise ne compte qu'un seul hôpital public pour ses plus de 600 000 résidents, et son système médical était déjà mis à rude épreuve avant l'épidémie de coronavirus.

Les autorités ont mis en place un hôpital de fortune dans un dôme sportif près du Strip Cotai de la ville, qui ressemble à Las Vegas, et sont assistées par environ 600 travailleurs médicaux venus du continent.

Macao adhère à la politique chinoise du "zéro COVID" qui vise à endiguer toutes les épidémies à presque n'importe quel prix, à l'encontre de la tendance mondiale qui consiste à essayer de coexister avec le virus.

Bien que le gouvernement n'ait pas imposé le type de confinement à l'échelle de la ville observé dans les villes de la Chine continentale, Macao est effectivement fermée et la plupart des installations sont fermées. Les résidents ont été priés de rester chez eux et les restaurants ne proposent que des plats à emporter.

Les résidents se sont rués sur les marchés alimentaires et les épiceries jeudi, effrayés à l'idée que la ville soit entièrement fermée. Le gouvernement a démenti les rumeurs et a exhorté le public à ne pas paniquer et à ne pas accumuler de nourriture, selon le diffuseur local TDM.

Hong Kong, le centre financier mondial voisin, a connu un chaos similaire après que des rumeurs de verrouillage aient fait surface à plusieurs reprises. Les autorités n'ont jamais imposé de confinement total et ont commencé à assouplir les restrictions du COVID, même si le nombre de cas atteint environ 3 000 par jour.