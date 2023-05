Macao doit diversifier son économie et décrocher la sécurité nationale - fonctionnaire chinois

Ces directives font partie des six exigences formulées par Xia Baolong, directeur du bureau chinois des affaires de Hong Kong et de Macao, qui effectue actuellement une visite de quatre jours à Macao.

Macao, territoire densément peuplé situé sur la côte sud de la Chine, est le seul endroit du pays où les jeux d'argent dans les casinos sont légaux.

Les autres exigences de M. Xia sont la mise en œuvre du principe "un pays, deux systèmes" qui régit Macao et Hong Kong, le renforcement de la fierté nationale, une plus grande intégration avec l'île chinoise voisine de Hengqin et l'amélioration de la gouvernance globale.

Les exploitants de casinos Sands China, Wynn Macau, Galaxy Entertainment, SJM Holdings, Melco Resorts et MGM China ont fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue et sont tenus d'investir davantage dans des activités autres que le jeu afin de diversifier leurs activités.

Les casinos se sont engagés à investir 15 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, dont 90 % doivent être consacrés à des activités autres que le jeu.

Macao "mettra en œuvre de manière complète, précise et inébranlable les nouveaux concepts, les nouvelles idées et les nouvelles stratégies proposés par le président Xi Jinping", a déclaré le gouvernement de Macao.