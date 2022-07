Macao ferme un centre commercial populaire dans la course pour contenir l'épidémie de COVID

Un centre commercial de Central sera fermé pendant une semaine, tandis que plus d'une douzaine d'autres zones ou bâtiments, ont également reçu l'ordre de fermer, ont déclaré les autorités.

Macao a fermé l'un des hôtels les plus célèbres de la ville, le Grand Lisboa, mardi, avec plus de 500 personnes à l'intérieur.

Macao a signalé plus de 1 000 cas de coronavirus depuis la mi-juin, avec plus de 14 000 personnes en quarantaine obligatoire. Le territoire avait été largement exempt de COVID depuis une épidémie en octobre 2021.

Un centre commercial situé à l'intérieur de l'hôtel Four Seasons appartenant à l'unité Sands China de Las Vegas Sands Macau a également été prié de fermer cette semaine après la découverte de plusieurs cas.

Ces mesures sont prises alors que le gouvernement n'a pas imposé de fermeture complète, comme c'est le cas dans des villes chinoises telles que Shanghai. Cependant, la ville est effectivement fermée, la plupart des installations sont fermées et les restaurants ne proposent que des plats à emporter.

Les plus de 600 000 habitants de l'ancienne colonie portugaise ont été invités à rester chez eux dans la mesure du possible et doivent participer à trois tests COVID-19 dans la ville cette semaine. Les gens doivent également passer des tests d'antigènes rapides dans l'intervalle.

Seuls les casinos de Macao ont été autorisés à rester ouverts dans le but de protéger les emplois, a déclaré le gouvernement. Macao tire plus de 80 % de ses recettes fiscales de cette industrie, la plupart de la population étant employée directement ou indirectement par les complexes de casinos.

Bien que les casinos soient physiquement ouverts, il y a peu de clients et seulement un petit nombre d'employés. De nombreux employés ont été priés de rester chez eux pour se conformer à la demande du gouvernement.

Macao adhère à la politique chinoise du "zéro COVID" qui vise à endiguer toutes les épidémies, à presque n'importe quel prix, à l'encontre de la tendance mondiale qui consiste à essayer de coexister avec le virus.