Galaxy Resources Limited : Le courant acheteur devrait perdurer

Cours d'entrée : 5.3AUD | Objectif : 6AUD | Stop : 4.41AUD | Potentiel : 13.21% Le titre Galaxy Resources Limited a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6 AUD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 185.96 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Sous-secteur Métaux non ferreux - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GALAXY RESOURCES LIMITED 153.36% 1 968 FREEPORT-MCMORAN INC. 40.12% 56 109 SOUTHERN COPPER CORPORATION 2.17% 51 433 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERG.. 83.35% 15 557 BOLIDEN AB 0.00% 10 456 SUMITOMO METAL MINING CO., .. -5.63% 10 427 MMG LIMITED 13.35% 4 119 NANJING HANRUI COBALT CO.,L.. -9.49% 4 094 AFRICAN RAINBOW MINERALS LI.. 12.54% 3 797 ILUKA RESOURCES LIMITED 44.53% 2 921 DOWA HOLDINGS CO., LTD. 26.10% 2 457

Données financières AUD USD EUR CA 2021 194 M 143 M 122 M Résultat net 2021 19,6 M 14,4 M 12,3 M Tréso. nette 2021 229 M 169 M 144 M PER 2021 198x Rendement 2021 - Capitalisation 2 857 M 2 107 M 1 794 M VE / CA 2021 13,6x VE / CA 2022 12,3x Nbr Employés 200 Flottant 95,2% Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 5,65 AUD Objectif de cours Moyen 4,26 AUD Ecart / Objectif Moyen -24,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Simon Hay Chief Executive Officer Alan David Rule Chief Financial Officer Martin Ronald Rowley Independent Non-Executive Chairman Brian Talbot Executive Head-Australian Operations Peter Bacchus Independent Non-Executive Director