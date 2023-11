Galaxy Surfactants Ltd est une société basée en Inde qui se consacre principalement à la fabrication de tensioactifs et d'autres ingrédients spécialisés pour les industries des soins personnels et des soins à domicile. Les segments de marché de l'entreprise comprennent les soins de la peau, les soins capillaires, les soins solaires, les soins bucco-dentaires, les soins pour bébés et les soins à domicile. Elle fournit des ingrédients cosmétiques pour les applications de soins personnels et domestiques. Ses groupes de produits comprennent les sulfates et éthers sulfates d'alcools gras, les éthoxylates d'alcools gras et les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires (LABSA), les boosters de mousse et de viscosité, les tensioactifs doux, perlés, les mélanges de tensioactifs, le syndet et le TBB, les écrans solaires, les actifs fonctionnels, les conservateurs et les mélanges. Ses applications dans l'industrie des soins à domicile comprennent l'entretien du linge, l'entretien de la vaisselle, l'entretien des surfaces et le nettoyage institutionnel et industriel. Ses filiales comprennent Galaxy Holdings (Mauritius) Ltd, Galaxy Chemicals (Egypt) S.A.E., Galaxy Chemicals (Egypt) S.A.E. et TRI-K Industries Inc.

Secteur Chimie de spécialité