Genève (awp) - Le spécialiste des soins dermatologiques Galderma a enregistré des recettes en hausse sur les six premiers mois de l'année. Pour 2024, la direction confirme ses prévisions et entend gagner de nouvelles parts de marché.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9,9% ou de 10,8% à taux de change constant, pour atteindre 2,2 milliards de dollars sur un an, rapporte un communiqué paru jeudi soulignant que tous les secteurs de produits et toutes les régions ont contribué à la hausse notamment en termes de volumes.

Par segment, l'esthétique injectable a gagné 13,4%, les soins dermatologiques 11,8% et la dermatologie thérapeutique 2,2%. Par région, la Chine a fait preuve d'une "dynamique de croissance continue".

Le résultat d'exploitation brut (Ebitda) est affiché à 514 millions contre 450 millions précédemment, avec une marge afférente de 23,4% après 22,5%. Et le bénéfice net est passé de 131 millions à 210 millions fin juin.

Pour 2024, Galderma confirme ses prévisions avec une augmentation du chiffre d'affaires net de 7 à 10% sur un an et une marge Ebitda de base en ligne avec 2023, à taux de change constant.

"Nous prévoyons de continuer à gagner des parts de marché notamment en Chine, un marché pour lequel nous sommes très optimistes", assurait jeudi en conférence le directeur général Flemming Ornskov en appuyant sur l'importance de l'innovation comme "clé du succès". Concernant les Etats-Unis, "nous nous sommes un peu éloignés de notre objectif. Le marché des fillers (comblement des rides) a récemment connu un léger ralentissement".

En marge des résultats, Galderma a annoncé les résultats de son étude de phase III Arcadia 1 et 2, dans l'amélioration des aspects clés de la dermatite atopique (démangeaisons, lésions cutanées et troubles du sommeil) publiés dans la revue médicale The Lancet. L'étude a atteint les critères d'évaluation co-primaires et tous les critères secondaires importants et est dans l'attente du feu vert des autorités dans différentes régions dont les Etats-Unis, pouvait-on lire.

Fin mars, le groupe avait fait une entrée remarquée à la Bourse suisse (IPO). Vers 14h00, le titre Galderma perdait 4,0% à 66,94 francs suisses.

ib/ck