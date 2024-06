Galecto, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques conçues pour cibler les processus biologiques qui sont au cœur du cancer et des maladies fibrotiques. La société se concentre initialement sur le développement de petites molécules inhibitrices de la galectine-3 et de la lysyl oxydase-like 2 (LOXL2). Elle développe le GB0139 pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie fibrotique progressive du poumon qui met en jeu le pronostic vital. Les produits candidats de la société comprennent également le GB1211, une petite molécule orale inhibitrice sélective de la galectine-trois, chimiquement distincte du GB0139 et développée pour le traitement de diverses indications oncologiques et de la cirrhose du foie, et le GB2064, une petite molécule orale inhibitrice sélective de LOXL2 pour le traitement de la myélofibrose, une maladie maligne de la moelle osseuse dans laquelle une fibrose progressive réduit la capacité à former des cellules sanguines dans la moelle osseuse.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale