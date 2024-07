GALENA MINING LTD. a fait le point sur ses activités et ses opérations à la mine de métaux de base Abra (" Abra " ou le " projet "), qu'elle détient à 60 % et qui est située dans la région de Gascoyne, en Australie-Occidentale. FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE DE JUIN Production trimestrielle record de concentré de plomb-argent de 26 664 t au cours du trimestre de juin, en hausse de 54 % par rapport au trimestre précédent. 17 137 t de concentré plomb-argent ont été expédiées en juin 2024 et 10 768 t supplémentaires ont été expédiées peu après la fin du trimestre, le 16 juillet 2024.

333 833 tonnes de minerai broyé, soit une augmentation de 38 % par rapport au trimestre précédent, à une teneur en plomb trimestrielle record de 5,6 %. Minerai extrait de 280 974 t à une teneur en plomb de 5,7 % et un développement souterrain trimestriel record de 2 503 m au cours du trimestre de juin. Au cours du trimestre de juin, la mine d'Abra a atteint une production trimestrielle record de concentré de plomb et d'argent de 26 664 tonnes, poursuivant la tendance à l'amélioration de la montée en puissance de la mine après les perturbations météorologiques du trimestre précédent.

La onzième cargaison de concentré de plomb-argent d'Abra, d'une quantité record de 10 794 tonnes, a quitté le port de Geraldton le 11 juin 2024, suivie peu après par une douzième cargaison de concentré de plomb-argent de 6 343 tonnes le 21 juin 2024. En raison des fermetures de routes d'accès à la mine et des problèmes mentionnés précédemment, ces expéditions étaient les premières expéditions de concentrés depuis le 7 mars. À la fin du trimestre, la mine Abra disposait de 16 849 tonnes de concentré de plomb-argent stockées sur le site et au port de Geraldton, et la treizième expédition de concentré de plomb-argent d'Abra, soit 10 768 tonnes, a quitté le port de Geraldton le 16 juillet 2024.

La prochaine expédition de concentré d'Abra est prévue pour le début du mois d'août. La teneur en plomb a continué à s'améliorer au cours du trimestre de juin, avec un total de 333 833 t de minerai broyé à une teneur en plomb de 5,6 % et un total de 280 974 t de minerai extrait à une teneur en plomb de 5,7 % (y compris le minerai de stope de 173 985 t à une teneur en plomb de 6,4 %). La mine a réalisé un développement souterrain trimestriel record de 2 503 m au cours du trimestre de juin.