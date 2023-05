Feu vert à la co-entreprise de Galenica et Shop Apotheke Europe

Berne (awp/ats) - Les autorités de concurrence suisse et autrichienne ont approuvé l'entreprise commune planifiée entre le grossiste bernois Galenica et le partenaire Shop Apotheke Europe. La joint-venture opérera sous le nom de Mediservice.

La transaction et la fondation de la coentreprise se dérouleront le 16 mai, indique jeudi Galenica dans un communiqué. Fin mars 2023, Galenica et Shop Apotheke Europe ont annoncé la réunion des activités commerciales de la marque spécialisée Mediservice de Galenica et de la pharmacie en ligne shop-apotheke.ch.

Mediservice met l'accent sur la livraison de médicaments sur ordonnance et sur l'accompagnement à domicile de patients souffrant de maladies chroniques. Shop Apotheke Europe exploite en Suisse la plateforme de santé numérique shop-apotheke.ch.

La joint-venture opérera sous le nom de Mediservice SA et siégera à Zuchwil. Shop Apotheke Europe et Galenica auront respectivement une participation de 51% et de 49% dans la joint-venture.

ats/al