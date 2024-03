réviser une fois par an les plans de succession pour la Direction ainsi que pour les postes et les personnes clés (p. ex. Direction élargie, Head of Business Unit) jour;

évaluer et recommander au Conseil si les membres du Conseil devraient se présenter à une réélection. Dans cette évaluation, le Comité Haute Direction, Nomination et Développement Durable prend en considération, entre autres, l'âge limite et la capacité et la volonté d'accorder le temps nécessaire aux affaires du Conseil et du Comité;

rechercher activement, interroger et sélectionner les personnes qualifiées pour devenir membres du Conseil d'administration pour recommandation au Conseil. Le Comité Haute Direction, Nomination et Développement Durable a le pouvoir exclusif d'engager et de congédier toute entreprise de recrutement et d'identifier les candidats au Conseil d'administration et/ou comme CEO et a le pouvoir exclusif d'approuver les honoraires des entreprises de recrutement et les autres conditions d'embauche;

points de vue, l'expérience professionnelle et l'expertise, (iii) l'expérience dans le domaine de l'entreprise ou liée à celui-ci, (iv) la capacité et la volonté de consacrer le temps et les efforts nécessaires aux responsabilités du Conseil et de la Direction, (v) la mesure dans laquelle la personnalité, l'expérience, l'expertise, la connaissance et l'expérience vont interagir avec d'autres membres du Conseil dans le but de former un Conseil efficace et complémentaire, et (vi) évaluer si les membres actuels du Conseil ou d'autres fonctions d'un candidat pourraient mener à un conflit d'intérêts;

