Galenica : Nouvelle identité visuelle comme symbole pour le réseau Galenica

Afin de mettre en œuvre rapidement et efficacement sa stratégie dans un environnement évoluant à toute vitesse, Galenica a adapté sa structure organisationnelle et dirigeante en 2021. Par conséquent, la collaboration au sein du Groupe a développé une nouvelle dynamique. Les équipes interdisciplinaires s'orientent résolument vers les clients et ont lancé et mis en œuvre des initiatives qui ont permis de développer et d'étendre les différents domaines d'activité du Groupe. En parallèle, le réseau a été renforcé et élargi par le biais d'acquisitions ciblées.

Maximiser l'expérience et la valeur ajoutée pour le client et exploiter les synergies

Aujourd'hui déjà, le Groupe Galenica représente un réseau de marques d'entreprises, de produits et de services fortes et de premier plan. Cette stratégie multimarque sera poursuivie de manière conséquente à l'avenir.

En outre, dans une prochaine étape, Galenica exploitera encore mieux les synergies en proposant des prestations et des offres communes issues de son réseau. Cela permettra de maximiser l'expérience et la valeur ajoutée pour le client. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie omni-channel, il est prévu par exemple de créer une plateforme en ligne centrale qui permettra aux clients d'accéder à tous les produits, offres et services avec un seul login. De même, dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle, les clients des différents formats de pharmacies profiteront encore davantage de la force du réseau Galenica grâce à des offres communes.

Prestataire entièrement intégré et connecté dans le domaine de la santé avec une nouvelle identité visuelle