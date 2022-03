Galenica : Rapport annuel - Version complète

La numérisation comme chance

Le COVID-19 n'est pas le premier à avoir montré que la numérisation dans le secteur de la santé est clairement en retard. En comparaison à d'autres branches, nous constatons un net besoin de rattrapage et de grandes possibilités de développement. Avec nos offres, nous avons la possibilité de participer à ce développement en première ligne. Cela implique que nous proposions, mettions en réseau et développions systématiquement nos produits et services via les canaux numériques dans le cadre de notre programme stratégique «Omni-channel».En effet, le comportement d'achat et de consommation de la population évolue rapidement - et pas seulement depuis le COVID-19. Cette évolution va perdurer.

La mise en réseau entre les différents acteurs du système de santé suisse est un autre aspect de la numérisation. Cette mise en réseau n'est pas seulement un facteur de réussite pour nous, mais surtout pour nos clients et nos patients. Avec nos programmes stratégiques «Care» et «Professionals», nous offrons à nos clients - et en même temps à l'ensemble du marché de la santé - la plus grande valeur ajoutée possible grâce à de nouveaux modèles de coopération et à des partenariats solides.

Cela nous aide également à faire face à la pression des coûts toujours élevée dans le secteur de la santé. Grâce à des offres de cybersanté, à des coopérations et à des services adaptés aux besoins du marché, nous pouvons réduire les coûts des processus et soulager le système.