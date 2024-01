Zurich (awp) - L'exploitant de pharmacies et grossiste en produits de soins Galenica a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,75 milliards de francs suisses, en hausse de 4,4%. Le groupe bernois souligne dans son compte-rendu jeudi avoir ainsi atteint son objectif de croissance, nonobstant un ralentissement en seconde moitié d'exercice.

L'accès de faiblesse est attribué à une base de comparaison particulièrement élevée, marquée fin 2022 par une importante épidémie de grippe saisonnière et des maladies liées à la Covid-19. La croissance est ainsi passée à 3,3% au deuxième semestre, après 5,5% sur le premier.

La performance manque de peu le consensus compilé par AWP, qui s'articulait autour de 3,76 milliards de francs suisses.

Dans le détail, les activités Logistics and IT regroupant les livraisons et services aux pharmacies ou cabinets médicaux ont généré près de 5% de recettes supplémentaires, soit 3,08 milliards de francs suisses. L'exploitation de pharmacies et du portefeuille de marques (Products and Care) a livré une contribution étoffée de 3,3% à 1,64 milliard. Les ponctions comptabilisées sous la rubrique Corporate and Elimination se sont enrobées de près de 40 millions à 967 millions.

Les objectifs en matière de rentabilité comme de dividende doivent aussi avoir été remplis sur l'exercice écoulé et la direction reconduit son estimation d'excédent d'exploitation (Ebit) stable sur un an - soit autour de 190 millions (ndlr) - et de dividende au moins égal aux 2,10 francs suisses versés au titre de 2022.

L'entreprise ne s'aventure pas sur le terrain des perspectives pour l'année en cours et renvoie au 12 mars prochain pour la publication des résultats 2023 détaillés.

jh/fr