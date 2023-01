Galenica a engrangé plus de 4 milliards de recettes l'an dernier

Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Galenica a franchi l'an dernier pour la première fois de son histoire la barre des quatre milliards de francs suisses de chiffre d'affaires, à la faveur d'une croissance de 4,7%. Hors effet Covid, qui avait dopé les recettes sur la base de comparaison, le groupe bernois revendique une croissance de plus de 7%.

Les revenus des services et produits de santé (Products and care) se sont étoffés de 5% à 2,03 milliards de francs suisses, alimentés par la vague du variant Omicron de coronavirus sur la première moitié de l'année et une déferlante précoce de grippe sur la seconde.

La contribution du segment logistique et informatique (Logistics and IT) a enflé de 3,6% à 2,93 milliards. Les coûts structurels (Corporate and eliminations) se sont alourdis de près de 5% à 918,1 millions. Le chiffre d'affaires total s'est ainsi inscrit à 4,01 milliards, détaille un compte-rendu préliminaire diffusé jeudi.

La performance décoiffe les projections du consensus AWP, qui articulait au mieux des recettes de 4,00 milliards.

Sur la base de cette performance, le propriétaire des enseignes Amavita, Sunstore ou encore Coop Vitality indique que l'essor de l'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté s'approchera plus des 12% que des 8% constituant les deux extrémités du couloir visé.

L'équation exclut toujours les résultats exceptionnels liés à la pandémie de Covid en 2021 et devisés à 25 millions, ainsi que le produit de 9,4 millions tiré de la vente du siège du groupe à Berne.

Bonne nouvelle, sans surprise

Les analystes saluent des revenus commerciaux modérément supérieurs à leurs projections. Vontobel juge néanmoins la performance d'autant plus remarquable que la base de comparaison en 2021 avait déjà été particulièrement fructueuse.

En l'absence d'indication particulière à cet égard, la banque de gestion zurichoise considère que la firme bernoise entend toujours au moins maintenir la rémunération de ses actionnaires à son niveau de l'an dernier

Galenica constitue certes un refuge bienvenu pour les détenteurs de capitaux, mais ce havre de paix revient à un prix élevé en ces temps troublés, note de son côté la Banque cantonale de Zurich.

Plus chagrine, UBS note que l'ajustement dans le haut de la fourchette précédemment articulée pour la progression de la rentabilité opérationnelle l'an dernier ne comble toujours pas les attentes du marché en la matière.

Vers 11h10, la nominative Galenica s'appréciait de 0,5% à 74,30 francs suisses, après une entame de séance difficile et dans un SPI tout juste à l'équilibre.

jh/vj/rq