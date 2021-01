Galenica a réussi à tirer parti du coronavirus en 2020

Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Galenica a vu son chiffre d'affaires net progresser en 2020 au-delà des attentes. Il a bénéficié d'une forte demande suscitée par la pandémie de coronavirus.

Le groupe bernois a enregistré des recettes de 3,5 milliards de francs suisses l'an dernier, soir une hausse de 5,4%. Il a légèrement dépassé les prévisions du chiffre d'affaires annoncées de +2% à +5% selon le communiqué paru jeudi. Les recettes s'inscrivent au-delà du consensus AWP.

La division Services, active dans le stockage et l'envoi de médicaments, a vu ses recettes grimper de 8% à 2,6 milliards de francs suisses, "en raison des volumes extraordinairement élevés au printemps dus au Covid-19" et "grâce aussi aux parts de marché gagnées dans le commerce de gros".

L'activité de commerce de détail (Retail) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2,7%, à 1,6 milliard de francs suisses. A cause du confinement, les pharmacies ont toutefois subi, "dans certaines phases, un recul massif du chiffre d'affaires". Le réseau, qui comprend plus de 500 pharmacies Amavita, SunStore ou Coop Vitality, a été étoffé par le rachat du groupe Bichsel.

Un dividende attendu dans la lignée de 2019

Les ventes de Products & Brands ont crû de +9,4% à 111,7 millions de francs suisses, en raison "de nouveaux accords de distribution et de l'expansion réussie du portefeuille de produits". Dans le détail, les résultats sont contrastés. Les produits contre le refroidissement et de beauté, ainsi que les produits liés aux voyages et les préparations à base d'ibuprofène ont été "très négativement influencés par le Covid-19". Les chiffres d'affaires supplémentaires sur les produits d'hygiène et de prévention n'ont pu que partiellement compenser ces pertes.

Galenica, qui publiera ses résultats détaillés le 9 mars, se dit confiant de réaliser en 2020 une résultat opérationnel ajusté (Ebit hors effets IFRS 16 et IAS 19) du niveau de l'année précédente, comme déjà annoncé. En 2019, il s'était élevé à 166,9 millions de francs suisses. Les actionnaires devraient pouvoir compter sur une rémunération au moins équivalente à celle au titre de 2019 (1,80 franc par action).

Bruno Bulic de Baader Helvea souligne que la croissance a été tirée par l'ajout de 17 nouvelles pharmacies. Il note aussi que la division Products & Brands s'est mieux développée que prévu, malgré les difficultés rencontrées par Algifor.

La Banque cantonale de Zurich note que le groupe bernois se refuse à tout pronostic pour 2021. Elle trace quelques pistes pour lui, comme l'impact positif de l'interdiction du tourisme d'achat au premier trimestre, la poursuite de l'organisation multicanale ou la dilution des marges et du rendement du capital en raison de la croissance plus forte des activités de Services. La ZKB s'attend aussi à une forte reprise des ventes dans les pharmacies dans des lieux très fréquentés comme les gares et centres commerciaux, mais pas avant le deuxième semestre.

Vers 12h10, le titre grappillait 0,58% à 60,65 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,45%.

ck/lk/