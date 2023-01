Galenica crève le plafond de 4 milliards de recettes en 2022

Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Galenica a franchi l'an dernier pour la première fois de son histoire la barre des quatre milliards de francs suisses de chiffre d'affaires, à la faveur d'une croissance de 4,7%. Hors effet Covid, qui avait dopé les recettes sur la base de comparaison, le groupe bernois revendique une croissance de plus de 7%.

La contribution des médicaments (Products and care) s'est étoffée de 5% à 2,03 milliards de francs suisses, alimentée par la vague du variant Omicron de coronavirus sur la première moitié de l'année et une déferlante précoce de grippe sur la seconde, a indiqué jeudi Galenica. Celle du segment logistique et informatique (Logistics and IT) a enflé de 3,6% à 2,93 milliards. Les coûts structurels (Corporate and eliminations) se sont alourdis de près de 5% à 918,1 millions. Le chiffre d'affaires total s'est ainsi inscrit à 4,01 milliards.

La performance décoiffe les projections du consensus AWP, qui articulait au mieux des recettes de 4,00 milliards.

Sur la base de cette performance, la direction indique que l'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté s'apprpochera plus des 12% que des 8% constituant les deux extrêmités du couloir visé.

jh/vj