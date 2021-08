Galenica dopé au 2e trimestre par des ventes liées au coronavirus

Zurich (awp) - Galenica a relevé la tête au deuxième trimestre après un début d'année poussif. Le groupe de santé bernois a particulièrement profité de ventes supplémentaires liées aux mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19, mais également l'extension du portefeuille de la filiale Verfora. Les objectifs annuels sont encore relevés.

Le chiffre d'affaires net s'est étoffé de 9,9% sur un an à 1,86 milliard de francs suisses, indique mardi le groupe bernois. L'activité santé a vu ses recettes bondir de 13,6% à 918,9 millions de francs suisses, tandis que segment logistique et informatique a généré des recettes de 1,38 milliard de francs suisses (+7,4%).

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), ajusté des effets des normes comotables et de la caisse de pension, s'est envolé de 21,3% à 101,4 millions de francs suisses. Le bénéfice net ajusté a été amélioré de plus d'un cinquième (+20,6%) à 82,5 millions de francs suisses.

La copie rendue par le groupe bernois dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés par AWP.

Après avoir remonté ses objectifs une première fois en juin, la direction procède à nouveau relèvement des perspectives annuelles. Galenica table sur une croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 8%, contre 3 à 5% précédemment, et un Ebit ajusté en progression de 10 à 14%, à comparer à la fourchette comprises entres 5 et 8% auparavant. Ces objectifs sont cependant conditionnées à l'absence de nouvelles restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

