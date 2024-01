Galenica enregistre à nouveau une forte croissance de son chiffre d’affaires

Galenica AG / Mot-clé(s) : Développement du chiffre d’affaires

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Avec une croissance de 4.4% à CHF 3'746.0 mio., le chiffre d’affaires du Groupe Galenica a connu une évolution réjouissante en 2023. Comme prévu, la croissance du chiffre d’affaires a été plus faible au deuxième semestre 2023 (3.3%) qu’au premier semestre (+5.5%), ceci en raison d’une période de comparaison exceptionnellement forte au deuxième semestre 2022, marquée par une importante épidémie de grippe saisonnière et des maladies dues au COVID-19. Le segment «Logisitics & IT» a notamment connu une forte croissance de 4.9%. Le segment «Products & Care» s’est également développé de manière réjouissante avec une croissance du chiffre d’affaires de 3.3%, soutenue par le fort développement de 12.3% dans le secteur «Products & Brands». La forte évolution de l’ensemble du marché pharmaceutique, avec une croissance de 4.9%, a particulièrement contribué à la croissance du chiffre d’affaires. Cette évolution est due à l’augmentation des ventes de médicaments à prix élevés, les quantités vendues ont, elles, diminué de 0.2%. Perspectives de résultats confirmées Galenica confirme ses perspectives de résultats pour l’exercice 2023 avec un EBIT1 à peu près au niveau de l’année précédente2 et un dividende au moins au niveau de l’année précédente. Chiffre d’affaires net 2023 du Groupe Galenica : (en mio. CHF) 2023 20222 Variation Segment Products & Care 1’635.6 1’584.0 +3.3% Retail (B2C) 1’385.6 1’360.7 +1.8% Local Pharmacies 1’306.9 1’286.9 +1.6% Pharmacies at Home 78.9 74.0 +6.6% Professionals (B2B) 256.1 228.8 +11.9% Products & Brands 177.1 157.7 +12.3% Services for Professionals 78.9 71.1 +11.0% Segment Logistics & IT 3’077.0 2’933.3 +4.9% Wholesale 2’952.7 2’820.4 +4.7% Logistics & IT Services 144.0 130.7 +10.1% Corporate et éliminations -966.6 -928.8 Groupe Galenica 3’746.0 3’588.5 +4.4% 1 Hors effets de l’IFRS 16 et de l’IAS 19 2 Chiffres de l’année précédente adaptés en raison de la joint-venture avec Redcare Pharmacy (anciennement Shop Apotheke Europe) SEGMENT «PRODUCTS & CARE» Au cours de l’exercice 2023, le segment «Products & Care» a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 1’635.6 mio. (+3.3%), dont CHF 1’385.6 mio. (+1.8%) reviennent au domaine d’activités «Retail» (B2C), avec une contribution du secteur «Local Pharmacies» de CHF 1’306.9 mio. (+1.6%, sans Coop Vitality) et du secteur «Pharmacies at Home» de CHF 78.9 mio. (+6.6%, sans Mediservice). Ajustée des ventes supplémentaires exceptionnelles liées au COVID-19 de l’année précédente, la croissance du chiffre d’affaires de «Local Pharmacies» a été de +2.7%. Le domaine d’activités «Professionnals» (B2B) a pu augmenter son chiffre d’affaires à CHF 256.1 mio. (+11.9%), avec une contribution du secteur «Products & Brands» de CHF 177.1 mio. (+12.3%) et du secteur «Services for Professionals» de CHF 78.9 mio. (+11.0%). Domaine d’activités «Retail» (B2C) La croissance de 2,7% de «Local Pharmacies», ajustée du COVID-19, est conforme à l’évolution du marché.

Comme prévu, la croissance du chiffre d’affaires a été plus faible au deuxième semestre 2023 qu’au premier en raison d’une période de comparaison exceptionnellement forte au deuxième semestre 2022, marquée par une importante épidémie de grippe saisonnière et des maladies dues au COVID-19.

Par rapport à l’année précédente, la demande de vaccination dans les pharmacies Galenica a augmenté de 18% (hors vaccinations COVID-19).

Environ 138’000 clients ont profité des offres de prestations de services et de conseil de santé des pharmacies de Galenica en 2023, soit 14% de plus que l’année précédente.

Avec Redcare Pharmacy, Galenica a créé la pharmacie en ligne leader en Suisse et a étendu ainsi son offre avec une officine exclusivement en ligne. A titre de comparaison: Le chiffre d’affaires des médicaments des pharmacies stationnaires en Suisse (produits soumis à ordonnance [Rx] et OTC) a augmenté de 4.4% au cours de l’année sous revue (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2023).

Le chiffre d’affaires des médicaments des pharmacies par correspondance en Suisse (produits soumis à ordonnance [Rx] et OTC) a augmenté de 1.7% au cours de l’année sous revue (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2023).

Le segment non médicamenteux du marché Consumer Healthcare a connu une évolution négative de -1.3% au cours de l’année sous revue (IQVIA, marché Consumer Healthcare suisse, 2023, Nutrition, Personal Care, Patient Care, hors autotests COVID-19, hors OTC). Domaine d’activités «Professionals» (B2B) Avec l’acquisition de Padma, Verfora a encore élargi son offre dans le domaine de la médecine complémentaire et a ainsi augmenté sa part de marché à 10.3% sur le marché Consumer Healthcare suisse.

Les exportations de Verfora ont connu une évolution très positive avec une croissance de 33.6%. Les moteurs de ce résultat réjouissant ont été notamment la reprise de la demande de produits pour le voyage et contre les refroidissements, ainsi que l’extension des capacités de stockage à l’étranger, par exemple de Perskindol®, en raison d’un changement de réglementation qui entrera bientôt en vigueur.

Les offres de soins à domicile du réseau Galenica ont connu une évolution très favorable, avec une croissance nettement supérieure à celle de l’année précédente. A titre de comparaison: Le marché Consumer Healthcare a augmenté de 0.7% comparé à l’année précédente (IQVIA, marché Consumer Healthcare suisse, 2023, sans les autotests du COVID-19).

SEGMENT «LOGISTICS & IT» Au cours de l’exercice 2023, le segment «Logistics & IT» a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 3’077.0 mio. (+4.9%), dont CHF 2’952.7 mio. (+4.7%) revenant au secteur «Wholesale» et CHF 144.0 mio. (+10.1%) au secteur «Logistics & IT Services». Secteur «Wholesale» Le segment client des pharmacies a affiché une croissance de 5.4%. Ajustée des ventes supplémentaires liées au COVID-19, demeurées élevées l’année précédente, la croissance du chiffre d’affaires a été de 6.3%. De nouvelles parts de marché ont été gagnées auprès des pharmacies tierces.

Les activités dans le segment des médecins ont également connu un développement réjouissant au cours de l’année sous revue, avec une croissance de 3.6%.

A travers l’initiative «Safety Stock», Galexis s’engage activement pour l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en Suisse. A titre de comparaison: L’ensemble du marché pharmaceutique a connu une croissance de 4.9% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2023).

Le segment des médecins s’est développé de 7.8% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2023).

Le segment des pharmacies s’est développé de 4.1% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2023).

Secteur «Logistics & IT Services» Outre la robustesse de ses activités de base, Alloga a pu reprendre les activités de distribution d’un fabricant de vaccins de premier ordre.

Le logiciel pour les médecins et les pharmaciens Documedis® a poursuivi son développement technique au cours de l’année sous revue. En 2023, plus de 270 mio. de «Clinical Decision Support Checks» (CDS) ont été réalisés sur la base des solutions Documedis®.

Prochaines dates 12 mars 2024: Publication des résultats annuels 2023 du Groupe Galenica 10 avril 2024: Assemblée générale de Galenica SA 6 août 2024 Publication des résultats semestriels 2024 du Groupe Galenica

