Galenica maintient le cap avec une croissance du chiffre d’affaires



23.05.2024 / 06:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Communiqué de presse

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Avec une croissance de son chiffre d’affaires de 4.8%, à CHF 1’255.5 mio. pour les quatre premiers mois de 2024, le Groupe Galenica a bien commencé l’année. Tous les domaines d’activités ont connu un développement réjouissant et ont contribué à la bonne évolution du chiffre d’affaires. La croissance du chiffre d’affaires repose sur une évolution positive du marché pharmaceutique avec une croissance de 4.0% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, YTD avril 2024). Par rapport à la même période de l’année précédente, les quatre premiers mois de 2024 comptent un jour de vente de plus, avec un impact positif estimé à environ 1% sur la croissance du chiffre d’affaires. Les ventes supplémentaires importantes de génériques et de biosimilaires ont eu un effet modérateur sur la croissance. Les mesures entrées en vigueur le 1er janvier 2024 pour promouvoir les génériques et les biosimilaires, notamment en augmentant la quote-part si les patients préfèrent une préparation originale plus chère, ont été les moteurs de cette évolution. Ainsi, au cours des quatre premiers mois de 2024, les pharmacies de Galenica ont pu faire passer le taux de substitution par les génériques de 75.2% fin 2023 à 80.5%, contribuant de manière significative à freiner la hausse des coûts de la santé. Confirmation des perspectives pour 2024 Galenica confirme ses perspectives pour l’exercice 2024 avec une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 3% et 5%, une croissance de l’EBIT1 entre 8% et 11% et un dividende au moins au niveau de l’année précédente. Chiffre d’affaires net du Groupe Galenica pour janvier – avril 2024 (en mio. CHF) Avr. 2024 Avr. 2023 Variation Segment Products & Care 542.6 519.1 +4.5% Retail (B2C) 455.9 437.8 +4.2% Local Pharmacies 430.2 412.5 +4.3% Pharmacies at Home 25.8 25.3 +2.1% Professionals (B2B) 91.2 85.2 +7.1% Products & Brands 63.8 60.7 +5.2% Services for Professionals 27.4 24.5 +11.7% Segment Logistics & IT 1’036.1 981.1 +5.6% Wholesale 991.6 940.5 +5.4% Logistics & IT Services 52.2 46.8 +11.6% Corporate et éliminations -323.2 -302.2 Groupe Galenica 1'255.5 1'198.0 +4.8% 1 Ajusté, hors effets de l’IFRS 16 et de l’IAS 19 SEGMENT «PRODUCTS & CARE» Au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2024, le segment «Products & Care» a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 542.6 mio. (+4.5%), dont CHF 455.9 mio. (+4.2%) reviennent au domaine d’activités «Retail» (B2C), avec une contribution du secteur «Local Pharmacies» de CHF 430.2 mio.(+4.3%, sans Coop Vitality) et du secteur «Pharmacies at Home» à hauteur de CHF 25.8 mio. (+2.1%, sans Mediservice). Le domaine d’activités «Professionnals» (B2B) a augmenté son chiffre d’affaires à CHF 91.2 mio. (+7.1%), avec une contribution du secteur «Products & Brands» de CHF 63.8 mio. (+5.2%) et du secteur «Services for Professionals» à hauteur de CHF 27.4 mio. (+11.7%). Domaine d’activités «Retail» (B2C) Le réseau de pharmacies (sans Coop Vitality) a connu un développement dynamique en début d’année: cinq nouvelles pharmacies ont été acquises, une nouvelle pharmacie a été ouverte et une pharmacie a été fermée. L’effet d’expansion sur la croissance du chiffre d’affaires du secteur «Local Pharmacies» a ainsi été de +1.0%.

Après correction de cet effet d’expansion, les pharmacies de Galenica ont connu une croissance organique de +3.3%, grâce à une forte demande de médicaments et à une demande stable pour le reste de l’assortiment.

Le secteur «Pharmacies at Home» a connu une croissance réjouissante de 2.1% , malgré divers ajustements de l’offre. Les moteurs de croissance ont été Bichsel Homecare dans le domaine de la nutrition clinique à domicile ainsi que les boutiques en ligne d’Amavita et de Sun Store.

Par rapport à la même période de l’année précédente, la demande de vaccins dans les pharmacies de Galenica a augmenté de 43% (hors vaccins COVID-19).

Plus de 62’000 clients ont profité des offres de prestations de services et de conseil des pharmacies de Galenica au cours des quatre premiers mois de 2024, soit 31% de plus que l’année précédente. A titre de comparaison: Le chiffre d’affaires généré par les médicaments dans les pharmacies stationnaires en Suisse (produits soumis à ordonnance [Rx] et OTC) a augmenté de 3.7% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, YTD avril 2024).

Le chiffre d’affaires généré par les médicaments dans les pharmacies par correspondance en Suisse (produits soumis à ordonnance [Rx] et OTC) a connu une légère hausse de +0.4% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, YTD avril 2024).

Le segment non médicamenteux du marché Consumer Healthcare a connu une légère hausse de +1.1% au cours de la période sous revue (IQVIA, marché Consumer Health suisse, YTD avril 2024, Nutrition, Personal Care, Patient Care, hors autotests COVID-19, hors OTC). Domaine d’activités «Professionals» (B2B) Verfora a poursuivi sa croissance au cours des quatre premiers mois et a renforcé sa position sur le marché. La croissance organique du secteur «Products & Brands», sans l’effet d’expansion (+1.8%) dû à l’acquisition de Padma en 2023, s’est élevée à un taux réjouissant de 3.4%.

Les exportations de Verfora ont connu une évolution très positive avec une croissance de 19.5%. Le moteur de ce résultat réjouissant est une demande accrue de produits Verfora, notamment de Perskindol ® en Asie, ainsi que des livraisons de produits à l’étranger survenues plus tôt que l’année précédente.

En raison d’une réduction des stocks sur le marché, les activités suisses de Verfora ont connu un léger recul organique de -0.5%. En revanche, les ventes de produits Verfora sur le marché des pharmacies et des drogueries ont connu une croissance de 6.9%, supérieure à celle de l’ensemble du marché (IQVIA, marché Consumer Health suisse, YTD avril 2024), ce qui a permis de gagner de nouvelles parts de marché.

Les moteurs de la croissance dans le secteur «Services for Professionals» (+11.7%) ont de nouveau été Lifestage Solutions et Medifilm dans le cadre de leurs activités avec les EMS et les organisations de soins à domicile. A titre de comparaison: Le marché Consumer Healthcare a augmenté de 1.9% (IQVIA, marché Consumer Healthcare suisse, YTD avril 2024, hors autotests COVID-19). SEGMENT «LOGISTICS & IT» Au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2024, le segment «Logistics & IT» a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 1’036.1 mio. (+5.6%), dont CHF 991.6 mio. (+5.4%) revenant au secteur «Wholesale» et CHF 52.2 mio. (+11.6%) au secteur «Logistics & IT Services». Secteur «Wholesale» Le segment de clientèle des pharmacies a enregistré une croissance de 4.5%, ce qui est supérieur à la croissance du marché.

C’est dans le segment des médecins que la plus forte croissance a été réalisée, avec 9.4%, ce qui a permis de gagner des parts de marché. A titre de comparaison: L’ensemble du marché pharmaceutique a connu une croissance de 4.0% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, YTD avril 2024).

Le segment des médecins s’est développé de 7.0% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, YTD avril 2024).

Le segment des pharmacies s’est développé de 3.4% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, YTD avril 2024). Secteur «Logistics & IT Services» Alloga a poursuivi le développement de ses activités au premier trimestre. En outre, tous les clients ont pu migrer vers la nouvelle solution ERP, ce qui a permis de clore le projet.

HCI Solutions a également connu une évolution réjouissante. Jusqu’à fin avril, environ 114 mio. de contrôles CDS avaient été effectués (+23%), une contribution importante à la sécurité des patients.

