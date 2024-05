Galenica AG, anciennement Galenica Sante SA, est un fournisseur de services et de produits de santé basé en Suisse. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : Vente au détail, Produits et marques, et Services. La société gère un réseau de pharmacies établi localement en Suisse. Elle développe et distribue son propre portefeuille de produits et coopère avec une série de partenaires commerciaux, tels que Pierre Fabre, Ales Groupe et Vitor Consumer Health pour le marketing et la distribution de marques telles que Perskindol, Triofan, A-Derma, Lierac, Phyto, Anti-Brumm et Algifor. Le secteur d'activité Services de Galenica Sante est responsable de la gestion d'entreprises du secteur logistique telles que Galexis, Unione Farmaceutica Distribuzione, Alloga et Medifilm.

Secteur Produits pharmaceutiques