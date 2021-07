Galenica rachète Lifestage Solutions pour le soin à domicile

Berne (awp) - Galenica rachète Lifestage Solutions, un prestataire de services numériques pour les organisations de soins à domicile et les maisons de retraite. L'acquisition permettra de se renforcer sur un marché en forte croissance, a indiqué mardi le fournisseur de produits de santé et exploitant de pharmacies. Aucun détail financier n'a été communiqué.

Lifestage Solutions a développé une plateforme commerciale numérique pour les organisations de soins à domicile et les maisons de retraite, qui facilite les activités quotidiennes de ses clients, précise le communiqué. Elle permet par exemple de commander "de manière entièrement automatisée" du matériel médical, des produits de soins et des prestations "nécessaires à la prise en charge quotidienne des patients, comme la livraison de repas".

A l'avenir, les prestations de Galenica pourront être intégrées sur la plateforme, avec notamment la distribution stationnaire et en ligne de médicaments, l'intégration de la gamme de produits de Careproduct ainsi que l'extension des offres et prestations de Bichsel et Mediservice dans le domaine des soins à domicile. Galenica espère également renforcer sa filiale Medifilm sur le marché des maisons de retraite. Elle espère également réaliser des synergies dans les secteurs des achats et de la logistique.

Fondée en 2014, Lifestage emploie une quarantaine de collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 9,4 millions de francs suisses. Après son intégration, l'entreprise sera gérée par l'unité de services Healthcare de Galenica en tant que division autonome. Tous les collaborateurs, y compris l'équipe de développement informatique, le site de l'entreprise à Otelfingen ainsi que l'entrepôt à Eriswil seront repris.

En Suisse, environ 1100 organisations de soins à domicile accompagnent près de 400'000 patients pour des soins de longue durée. A cela s'ajoutent quelque 1600 maisons de retraite accompagnant environ 160'000 patients de longue durée. Etant donné l'évolution démographique, ce marché va devenir de plus en plus important, affirme Galenica.

ol/al