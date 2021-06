Galenica relève ses prévisions annuelles

Berne (awp) - Le groupe Galenica a relevé mardi ses prévisions pour l'exercice en cours. A la faveur de l'incidence positive des différents moyens destinés à lutter contre la pandémie de Covid-19, le grossiste en médicaments bernois a revu à la hausse ses objectifs en matière de vente et de performance opérationnelle.

Pour 2021, le groupe table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% (jusqu'ici 1 à 3%) et du résultat avant intérêts et impôts (Ebit) hors effets comptables de 5 à 8% (jusqu'ici 2 à 5%), précise l'entreprise dans un communiqué.

buc/al