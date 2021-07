Date 27 juillet 2021 Page 2/2 Sujet Galenica reprend Lifestage Solutions SA

Potentiel de synergies important: un complément prometteur à l'offre de produits et de prestations

A l'avenir, la plateforme Lifestage sera élargie par les offres existantes de produits et de prestations du Groupe, et offre ainsi une plus-value attrayante en particulier pour les organisations de soins à domicile et les homes. L'expansion comprend la distribution stationnaire et en ligne de médicaments, le renforcement du positionnement de Medifilm sur le marché des homes, l'intégration de la gamme de produits de Careproduct ainsi que l'extension des offres et prestations de Bichsel et Mediservice dans le domaine des soins à domicile. En outre, des synergies se retrouveront dans les secteurs des achats et de la logistique.

Depuis sa fondation en 2014, Lifestage Solution a pu régulièrement acquérir des organisations de soins à domicile et des homes en tant que nouveaux clients et s'est fortement développée d'année en année. En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 9.4 mio.

Au sein du Groupe Galenica, l'entreprise sera gérée par la Service Unit Healthcare en tant que Business Unit autonome, et tous les collaborateurs, y compris l'équipe de développement informatique, le site de l'entreprise à Otelfingen ainsi que l'entrepôt à Eriswil seront repris.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

Prochaines dates

3 août 2021: publication du Rapport semestriel 2021 du Groupe Galenica

20 janvier 2022: publication du chiffre d'affaires 2021 du Groupe Galenica

8 mars 2022: publication des résultats annuels 2021 du Groupe Galenica

11 mai 2022: Assemblée générale de Galenica SA

