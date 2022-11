Galenica : reprend le pionnier suisse de la thérapie au cannabis

des médecins et être de plus en plus demandé par les patients.

Galenica est absolument judicieuse», déclare ce pionnier de 59 ans. Il est convaincu qu'à l'avenir, les patients pourront être conseillés et accompagnés de manière encore plus complète et professionnelle.

Manfred et Barbara Fankhauser restent dans l'entreprise en tant que dirigeants, les contrats de travail des collaborateurs sont repris par Galenica. Avec leur équipe expérimentée, ils continueront à gérer et

développer le commerce des préparations médicales au cannabis ainsi que la pharmacie. La Bahnhof Apotheke Langnau continuera à fonctionner sous son ancien nom.

Cannaplant et la pharmacie ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires d'environ CHF 13 mio.au cours du dernier exercice. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

