Galenica: un actionnaire de référence cède 3% du capital-actions

Zurich(awp) - Un actionnaire de référence de Galenica a décidé de placer 1,5 million de titres du grossiste en médicaments, soit 3% de son capital-actions. Une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres a permis de vendre chaque titre à un prix unitaire de 58,60 francs suisses.

Cette transaction permet de lever 88 millions de francs suisses, selon un document de Credit Suisse qui a été chargé de cette opération, et auquel AWP a eu accès. Le prix unitaire représente un rabais de 3,1% par rapport au cours de clôture de mardi à la Bourse suisse, à 60,45 francs suisses. Le vendeur demandait pour sa part entre 58,4 francs suisses et 59 francs suisses par titre.

"Nous n'avons pas été impliqués dans cette cession et ne connaissons pas le vendeur", a indiqué à AWP une porte-parole de Galenica.

Selon les annonces de SIX, le Bâlois Rudolf Maag (3%), la caisse de pension suédoise Alecta (4%), Credit Suisse Funds (3,25%) et UBS Fund Management (5,34%) détenaient jusqu'ici plus de 3% des titres du Bernois.

Le titre a nettement progressé ces derniers jours et s'est rapproché de son plus haut de l'année qui est de 61,80 francs suisses mais il est bien loin de son record historique de 72,25 francs suisses, atteint l'été dernier.

