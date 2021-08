Les tests Covid-19 ont dopé la performance semestrielle de Galenica

Berne (awp) - La distribution d'autotests Covid-19 à la population suisse dès le mois d'avril a porté les affaires de Galenica au 1er semestre, qui a également profité de la demande en tests antigéniques et PCR ainsi que le développement du portefeuille de la filiale Verfora. Le groupe de santé bernois a encore relevé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires net semestriel s'est étoffé de 9,9% sur un an à 1,86 milliard de francs suisses, indique mardi le groupe bernois, qui exploite les pharmacies Sun Store, Amavita ou Coop Vitality, une coentreprise avec le géant de la distribution Coop.

L'activité santé a vu ses recettes bondir de 13,6% à 918,9 millions de francs suisses. Le réseau de Galenica a effectué plus de 80'000 tests antigéniques et PCR de dépistage du coronavirus, mais également procédé à plus de 38'000 vaccinations, précise le communiqué. Lancée en avril, la campagne de distribution des autotests Covid-19 est par ailleurs qualifiée comme l'une des plus grandes de "l'histoire des pharmacies suisses".

Le segment dévolu aux services a généré des recettes de 1,38 milliard de francs suisses (+7,4%). Les affaires découlant de la pandémie de Covid-19 ont porté le chiffre d'affaires, comme le gain de parts de marché auprès des médecins. L'absence de la saison de la grippe et des refroidissements a pesé sur la performance, tout comme les réductions de prix maintenues par la Confédération.

L'unité administrative a entamé les recettes à hauteur de quelque 440 millions de francs suisses.

Nouvelle organisation

Galenica a réorganisé ses structures internes. Désormais, l'activité santé est regroupée sous la division Products & Care, comprenant l'offre aux particuliers (834,3 millions de francs suisses de recettes au 1er semestre) et aux entreprises. L'unité de services, baptisée Logistics & IT, est destinée aux prestataires de santé comme les pharmacies, drogueries, hôpitaux, médecins ou maisons de retraite.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), ajusté des effets des normes comptables et de la caisse de pension, s'est envolé de 21,3% à 101,4 millions de francs suisses. L'unité Product & Care a dégagé un résultat de 76,2 millions, gonflé de 23,2% sur un an. L'Ebit de l'activité Logistics & IT s'est étoffé de 17,2% à 26,3 millions.

Le bénéfice net ajusté a été amélioré de plus d'un cinquième (+20,6%) à 82,5 millions de francs suisses.

La copie semestrielle rendue par le groupe bernois dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés par AWP.

Après avoir remonté ses objectifs une première fois en juin, la direction procède à un nouveau relèvement des perspectives annuelles. Galenica table sur une croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 8%, contre 3 à 5% précédemment, et un Ebit ajusté en progression de 10 à 14%, à comparer à la fourchette comprise entre 5 et 8% auparavant. Ces objectifs sont cependant conditionnés à l'absence de nouvelles restrictions liées à la pandémie.

A la Bourse, l'action Galenica a terminé en hausse de 3,78% à 71,35 francs suisses, dans un SPI en baisse de 0,11%.

