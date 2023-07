Galenica est spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques et de beauté. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services (53,4%) : notamment prestations de services logistiques et gestion des informations de santé (fourniture de solutions de gestion globale en ligne pour les pharmacies et les cabinets médicaux, et développement de systèmes de sécurité pour la communication et la diffusion de données sensibles) ; - distribution de produits pharmaceutiques et de beauté (46,6%) : médicaments OTC et de prescription, et produits parapharmaceutiques et phytopharmaceutiques. A fin 2019, le groupe détient un réseau de 513 points de vente (dont 356 détenus en propre) sous les enseignes Amavita, Sun Store, Coop Vitality, Mediservices et Winconcept implantés en Suisse. 99,3% du CA est réalisé en Suisse.

Secteur Pharmacies