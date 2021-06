Verfora, filiale de Galenica, rachète des marques à Dr. Wild & Co.

Zurich (awp) - Verfora, filiale du grossiste en médicaments bernois Galenica, a racheté fin mai des portefeuilles de produits à l'entreprise familiale bâloise Dr. Wild & Co. Le montant de la transaction n'est pas connu.

Verfora a mis la main sur des médicaments à base de vitamine D, avec les marques Vi-De 3 et Vitamin D3 Wild Huile, ainsi que d'autres marques et produits comme Oxyplastin, Deaftol, Contre-Douleurs, Tonoglutal et Salvia Wild, avec les autorisations de mise sur le marché respectives, ainsi que les gammes de produits cosmétiques Yegi et Cliniderm, selon le communiqué de Dr. Wild & Co. publié mardi.

L'entreprise "se concentre désormais uniquement" sur "ses activités prospères en Suisse et à l'étranger dans le secteur des soins bucco-dentaires". Elle cherche à "amplifier sa position leader dans le commerce spécialisé (pharmacies et drogueries), le canal des dentistes et des hygiénistes dentaires en Suisse et le commerce international lucratif dans ce secteur".

Dr. Wild & Co., fondée en 1932, se repositionne ainsi sur ses produits commercialisés sous les marques ombrelles Tebodont, Emoform, Emofluor, Depurdent et Emofresh. Son portefeuille de dentifrices, gels et bains de bouche est fabriqué sur son site de production de Muttenz.

ck/al