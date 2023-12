Galileo Resources PLC est une société minière d'exploration et de développement basée au Royaume-Uni. Les projets de la société comprennent le projet de cuivre Luansobe, les projets de lithium Kamativi et d'or Bulawayo, le projet de cuivre et d'or Shinganda, le projet de zinc Kashitu, le projet Kalahari Copper Belt, le projet Ferber, le projet de zinc Star et le projet de terres rares Glenover. La société détient une participation d'environ 75 % dans le projet Luansobe. La zone de Luansobe est située à environ 15 kilomètres au nord-ouest de la mine de Mufulira, dans la ceinture de cuivre zambienne. Le projet de lithium de Kamativi couvre environ 520 kilomètres carrés et se situe sur la ceinture de Kamativi. Le projet aurifère de Bulawayo couvre une zone de licence d'environ 1 300 kilomètres carrés près de Bulawayo. Le projet Kashitu est situé à environ 7 kilomètres (km) au sud-est de la mine et de l'usine de traitement de Kabwe, à proximité immédiate et au sud de la ville de Kabwe. Le projet Ferber est situé à environ 25 miles au sud de Wendover, dans les Ferber Hills, dans le comté d'Elko, au Nevada.

