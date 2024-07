Acquisition de la société Galimmo SCA par Carmila

• Réalisation de l’acquisition par Carmila de près de 93% du capital de la société Galimmo SCA

Paris, le 1er juillet 2024 – Galimmo SCA, foncière française cotée, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, prend acte de la réalisation de l’acquisition par Carmila de près de 93% du capital de Galimmo SCA et de la totalité de la société Galimmo Services France auprès du groupe Louis Delhaize et de Galimmo Real Estate.

Cette prise de contrôle effective s’inscrit dans le cadre de la finalisation, également annoncée ce jour, de la reprise par le groupe Carrefour des enseignes Cora et Match en France auprès du groupe Louis Delhaize. Les projets d’acquisition de Cora et Match en France par le groupe Carrefour et de Galimmo SCA par Carmila avaient été annoncés concomitamment le 12 juillet 2023.

Carmila a également annoncé ce jour avoir consenti à Primonial Capimmo une promesse unilatérale d’achat portant sur l’intégralité de la participation d’environ 7% qu’elle détient dans Galimmo SCA, exerçable jusqu’au 30 juillet 2024, pour un prix par action de 11,93€.

En tenant compte de cette acquisition potentielle, Carmila détiendrait 99,9% du capital de Galimmo SCA.

Carmila déposera dans les prochaines semaines une offre publique, suivie – en cas d’exercice de la promesse susvisée - d’un retrait obligatoire, visant le solde des titres de Galimmo SCA.

Le prix de l’offre dépendra de la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Il ne sera, en tout état de cause, pas inférieur à 11,93 € et restera sous réserve des travaux de l’expert indépendant qui sera nommé par Galimmo SCA conformément aux dispositions légales et règlementaires.

La cotation des actions Galimmo SCA sur Euronext Paris, qui a été suspendue ce jour, reprendra le mardi 2 juillet à l’ouverture des marchés.

